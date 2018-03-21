نقابة المعلمين: صرف معاشات شمال سيناء دون التقيد ببيان معاش مراعاة لظروفهم

نقابة المعلمين: صرف معاشات شمال سيناء دون التقيد ببيان معاش مراعاة لظروفهمالأربعاء، 21 مارس 2018 11:17 ص
خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، صرف معاشات المعلمين للأعضاء والورثة فى مواعيدها المقررة، باستثناء الورثة الذين لم يسلموا بيان معاش، وكذلك الورثة الذين سلموا بيان معاش به مخالفات وأخطاء.
وقررت هيئة مكتب النقابة صرف معاشات أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء دون التقيد ببيان معاش، نظراً لظروفهم الحياتية.
ووافقت هيئة المكتب على إقتراح إدارة نظم المعلومات بالنقابة العامة، بشأن ميكنة العمل في النقابات الفرعية للمعلمين والعمل بالنظام الرقمى بها، بحيث تتحول النقابات الفرعية فى مدة محددة إلى منظومة رقمية تقدم خدمات متطورة ودقيقة وفى أسرع وقت وبأقل جهد.
وقررت هيئة المكتب طرح كافتيريا نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية للإيجار بشرط التزام المستأجر بتقديم الخدمة للمعلمين بنفس الأسعار الحالية دون زيادة وكذلك دون إلزام المعلم بطلب مشروبات وخلافه أثناء تواجده في الكافتيريا.
وأوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين أنه هناك متابعة مستمرة لأعمال الترميمات والدهانات لعمارات رأس البر حتى تكون جاهزة للمعلمين وأسرهم فى أبهى صورها مع مطلع فصل الصيف المقبل.
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