نقابة التطبيقيين: لا بد من رد الجميل للسيسى بانتخابه لفترة ثانية

كتبت آية دعبس- تصوير أحمد هندى

قال المهندس نصر عنبر، أمين عام نقابة التطبيقيين، أن هناك عدة أسباب تجعل المصريين ينتخبون الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، من بينها أنه أنقذ مصر من الفساد، وأعاد الأمن للوطن، وقضى على ظاهرة الموت على الطرق بشبكة طرق بمواصفات عالمية، وأعاد مصر إلى موقعها بالمنطقة العربية والعالمية.

وأضاف عنبر، خلال كلمته بمؤتمر نقابة التطبيقيين، كما أحبط السيسى جهود القوى الخارجية لإسقاط مصر، وقضى على فيروس سى، وعالج مشكلة العشوائيات وأعاد حياة آلاف المواطنين، واستكشف الثروات المعدنية التى ميز الله بها مصر، مطالبل برد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى، بانتخابه لفترة ثانية، خلال أيام 26،27، 28 مارس الجاري.

وأضاف محمود عبد المولى، عضو المجلس الأعلى للنقابة عن الوجه القبلى، :" إننا نؤيد ونبايع الرئيس الذى يحارب الإرهاب بكل قوة، وفى نفس الوقت يبنى للمستقبل، وأرسل رسالة سلام للعالم كله، فهو قائد الملحمة المصرية، من خلال مشاريع الطاقة والإسكان الاجتماعى، وقناة السويس، وبركة غليون، وحقول الغاز، فهو أول رئيس يهتم بتنمية صعيد مصر"، مطالبا الرئيس بالاهتمام بالتطبقيين البالغ عددهم أكثر من مليون تطبيقي.

فيما قال رمضان هلال نقيب التطبيقيين ببورسعيد، :" نزل المصريين فى 2013، قائلين انزل يا سيسى، الحق يا سيسى، وكان وقتها وزيرا للدفاع، وترك منصبه واستجاب لمطالب المواطنين، وجاء الوقت لرد الجميل لدعم مصر، بقول نعم للسيسى من جديد، صوت المصريين أمانة".

فى سياق متصل، قال حسين الكرداسى، عضو المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبقيين، :" الرئيس قال فوضونى فى المرة الأولى، فاستجاب له 30 مليون مصرى، لأنهم صدقوه من بداية فترة رئاسته الأولى، الحاقدين يطالبون بالمقاطعة، لكن ردا على تلك الدعوات، فى تلك المرة سينزل المصريين ليقولوه السيسى، نحن نفوضك لأربعة سنوات أخرى".