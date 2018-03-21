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نقابة التطبيقيين تعقد اليوم مؤتمرًا لدعم ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:00 ص
نقابة التطبيقيين تعقد اليوم مؤتمرًا لدعم ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية نقابة التطبيقيين





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور زكريا حشاد، نقيب التطبيقيين، إن النقابة ستعقد مؤتمرا جماهيريا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وتوجيه شكر لاستجابته لمطالب المصريين بالترشح، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النقابة، بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى، وهيئة المكتب.

وأوضح حشاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع المجلس عقب انتهاء المؤتمر، لدراسة إمكانية الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للتطبيقيين على مستوى الجمهورية من عدمها.


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نقابة التطبيقيين

التطبيقيين

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