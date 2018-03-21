نقابة التطبيقيين: إنجازات السيسى حافز لاحتشاد المواطنين بالانتخابات

كتبت آية دعبس- تصوير أحمد هندى

قال أحمد ندا شوشة، وكيل النقابة العامة للتطبيقيين، إن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حافز نحو احتشاد المصريين، للمشاركة بانتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور زكريا حشاد، النقيب العام للتطبقيين، خلال كلمته بمؤتمر النقابة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية: "أن التطبيقيين يعملون ليل نهار، فوق وتحت الأرض والأنهار، ومصانع الحديد والصلب ومصانع الغزل والنسيج، وشعارهم هو تطبيق العمل بالجودة والإتقان، وجميعهم يدعمون الرئيس السيسى".

وأضاف:" لابد أن نتذكر ثورة 30 يونيو، حينما جاء السيسى لإنقاذ مصر من كارثة، كادت أن تمزقها كالعديد من الدول المجاورة لمصر، وبنى مصر الجديدة بجانب مصر العتيقة، لذا لابد أن نقف جميعا أن نقف جميعا بجانبه لدعمه، مثلما تم فى الانتخابات السابقة، بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى”.

وافتتحت النقابة العامة للمهن التطبيقية، مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بفيلم تسجيلى لانجازات الرئيس فى مختلف المجالات، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة.