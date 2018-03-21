video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة التطبيقيين: إنجازات السيسى حافز لاحتشاد المواطنين بالانتخابات

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:28 م
نقابة التطبيقيين: إنجازات السيسى حافز لاحتشاد المواطنين بالانتخابات مؤتمر لنقابة التطبيقيين - أرشيفية





كتبت آية دعبس- تصوير أحمد هندى
إضافة تعليق

قال أحمد ندا شوشة، وكيل النقابة العامة للتطبيقيين، إن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حافز نحو احتشاد المصريين، للمشاركة بانتخابات الرئاسة.

 

فيما قال الدكتور زكريا حشاد، النقيب العام للتطبقيين، خلال كلمته بمؤتمر النقابة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية: "أن التطبيقيين يعملون ليل نهار، فوق وتحت الأرض والأنهار، ومصانع الحديد والصلب ومصانع الغزل والنسيج، وشعارهم هو تطبيق العمل بالجودة والإتقان، وجميعهم يدعمون الرئيس السيسى".

 

وأضاف:" لابد أن نتذكر ثورة 30 يونيو، حينما جاء السيسى لإنقاذ مصر من كارثة، كادت أن تمزقها كالعديد من الدول المجاورة لمصر، وبنى مصر الجديدة بجانب مصر العتيقة، لذا لابد أن نقف جميعا أن نقف جميعا بجانبه لدعمه، مثلما تم فى الانتخابات السابقة، بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى”.

 

وافتتحت النقابة العامة للمهن التطبيقية، مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بفيلم تسجيلى لانجازات الرئيس فى مختلف المجالات، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرسة القادة بمؤتمر دعم الرئيس: السيسي تعامل مع تطوير التعليم كقضية استراتيجية

نقابة التطبيقيين

مؤتمر دعم الرئيس السيسى للتطبيقيين

انتخابات الرئاسة

التطبقيين




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة