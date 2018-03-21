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نقابة الأسنان: تسهيلات للأطباء بالمستشفيات للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:00 ص
نقابة الأسنان: تسهيلات للأطباء بالمستشفيات للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى الدكتور إيهاب هيكل وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة أمانى خليفة، قد أصدرت منشورا لكافة مديريات الصحة بالمحافظات، لمراعاة انعقاد انتخابات التجديد النصفى للنقابة، يوم الخميس المقبل فى كافة المحافظات.
 
وأوضح "هيكل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب تضمن طلب التسهيل على أطباء الأسنان للمشاركة فى الانتخابات على ألا يتم الإخلال بنظام عمل عيادات طب الأسنان.
 
ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة أطباء الأسنان، على مستوى الجمهورية، صباح غد الخميس.
 

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اطباء الاسنان

انتخابات نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان




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