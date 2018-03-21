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نشوب حريق بمخلفات أعلى سطح عقار بالوراق

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:11 م
نشوب حريق بمخلفات أعلى سطح عقار بالوراق حريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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شب حريق بمخلفات أعلى سطح عقار بالوراق، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الوراق، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات أعلى سطح عقار دون وقوع إصابات، وجارى السيطرة عليه وإخماده.

 


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