ندوة عن تعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمركز النيل للإعلام ببنها غدا

ينظم مركز النيل للاعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار برئاسة أشرف بدوى صباح غدا الخميس ندوة تثقيفية حول تعزيز المشاركة السياسية فى انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع انطلاقها الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس الجارى.

يشارك بالندوة مديرى الإدارات والعاملين بمحو الأمية بقرى ومدن الأقليم الى جانب الدارسين بفصول محو الامية تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

قال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام أن هذه الندوة تستهدف قطاع معلمى محو الامية بكافة المواقع بمحافظة القليوبية حيث انهم قادرون من خلال التصاقهم بالقواعد الجماهيرية بالريف على الحشد امام اللجان الانتخابية وقادرون على تقديم كافة اشكال الدعم وتيسير عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية.