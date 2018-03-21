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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:43 م
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نتانياهو: إسرائيل ستحول دون حيازة اعدائها على السلاح النووى

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:07 م
نتانياهو: إسرائيل ستحول دون حيازة اعدائها على السلاح النووى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو





أ ف ب
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستحول دون حيازة اعدائها السلاح النووى، وأشاد بالقصف الإسرائيلى لما يشتبه بكونه مفاعلا سوريا في 2007 ، مشيرا إلى أن إسرائيل عازمة على منع أعدائها من الحصول على أسلحة نووية.

وقال نتانياهو على تويتر "الحكومة الاسرائيلية والجيش الاسرائيلى والموساد (وكالة الاستخبارات) منعت سوريا من تطوير قدرات نووية، وتستحق كل شكر على ذلك، وسياسة اسرائيل كانت ولا تزال كما هى وهى منع أعدائنا من امتلاك اسلحة نووية".

 


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