نادى سموحة يعلن تكريم كل أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة

نادى سموحة يعلن تكريم كل أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطةالأربعاء، 21 مارس 2018 12:35 م
النائب فرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق
أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تنظيم النادى حفلا لتكريم أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة.
وكتب فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قرر مجلس إدارة نادى سموحة تكريم جميع أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا فى حربهم الشرسة ضد الإرهاب من أعضاء النادى".
منشور النائب محمد فرج عامر
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة