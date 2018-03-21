نادى سموحة يعلن تكريم كل أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة







كتبت – شرويت ماهر

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تنظيم النادى حفلا لتكريم أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قرر مجلس إدارة نادى سموحة تكريم جميع أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا فى حربهم الشرسة ضد الإرهاب من أعضاء النادى".





منشور النائب محمد فرج عامر