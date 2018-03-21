ميناء دمياط ينقذ حياة سيدة مصابة بأزمة قلبية على متن سفينة ركاب إيطالية

ميناء دمياط ينقذ حياة سيدة مصابة بأزمة قلبية على متن سفينة ركاب إيطاليةالأربعاء، 21 مارس 2018 06:06 م
ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تلقت هيئة ميناء دمياط إشارة بوجود حالة مرضية على متن سفينة الركاب Costa Riviera، والتى تحمل علم إيطاليا لإحدى السيدات تدعى InDira Ramsamy مواليد عام 1955 وتحمل جنسية موريشيوس مصابة بأزمة قلبية حادة.
وفور تلقى البلاغ تم السماح للسفينة بالدخول إلى منطقة الانتظار الداخلى، وفى ذات الوقت، تم إخطار مركز العمليات وإدارة الأزمات، وتم تنفيذ خطة الإنقاذ بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية بالدفع بإحدى الوحدات البحرية للقيام بعملية إنزال سريعة للراكبة بعد إتمام إجراءات توقيع الكشف المبدئى عليها من الجهات المعنية ونقلها بواسطة الإسعاف المجهز إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.
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