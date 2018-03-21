video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط ينقذ حياة سيدة مصابة بأزمة قلبية على متن سفينة ركاب إيطالية

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:06 م
ميناء دمياط ينقذ حياة سيدة مصابة بأزمة قلبية على متن سفينة ركاب إيطالية ميناء دمياط - أرشيفية





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تلقت هيئة ميناء دمياط إشارة بوجود حالة مرضية على متن سفينة الركاب Costa Riviera، والتى تحمل علم إيطاليا لإحدى السيدات تدعى InDira Ramsamy مواليد عام 1955 وتحمل جنسية موريشيوس مصابة بأزمة قلبية حادة.

وفور تلقى البلاغ تم السماح للسفينة بالدخول إلى منطقة الانتظار الداخلى، وفى ذات الوقت، تم إخطار مركز العمليات وإدارة الأزمات، وتم تنفيذ خطة الإنقاذ بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية بالدفع بإحدى الوحدات البحرية للقيام بعملية إنزال سريعة للراكبة بعد إتمام إجراءات توقيع الكشف المبدئى عليها من الجهات المعنية ونقلها بواسطة الإسعاف المجهز إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ميناء دمياط

سفينة ايطاليا




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة