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ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:04 م
ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط





دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجى، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها، مغادرة قطار محمل بـ1284 طن قمح، كما غادرت 142 سيارة نقل محملة بـ6513 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169236 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 26059 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 13500 طن يوريا، و 3190 طن مولاس. 

 


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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

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