ميليشيا الحوثى تختطف 30 شخصا أثناء مشاركتهم بذكرى ميلاد على صالح

ميليشيا الحوثى تختطف 30 شخصا أثناء مشاركتهم بذكرى ميلاد على صالحالأربعاء، 21 مارس 2018 06:16 م
الحوثيين - أرشيفية
أ ش أ
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اختطفت مليشيات الحوثى، اليوم الأربعاء، عشرات الفتيات والشباب، بعد الاعتداء عليهم أثناء مشاركتهم فى مسيرة لوضع الورود أمام منزل الرئيس اليمنى الراحل على صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء، فى ذكرى ميلاده.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن مليشيات الحوثى اختطفت أكثر من 30 مشاركا ومشاركة أثناء زيارتهم لمنزل الرئيس الراحل، وكانت قيادات بحزب المؤتمر الشعبى اليمنى قد دعت اليوم لمسيرة سلمية لوضع إكليل من الورود أمام منزل الرئيس الراحل على عبد الله صالح فى (الثنية) إحياء لذكرى ميلاده.
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