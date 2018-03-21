ميركل: ما يحدث فى عفرين السورية غير مقبول

ميركل: ما يحدث فى عفرين السورية غير مقبولالأربعاء، 21 مارس 2018 02:19 م
ميركل - أرشيفية
(أ ف ب)
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صرحت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء أن سقوط آلاف الضحايا فى عفرين، المنطقة الكردية الواقعة فى شمال سوريا والتى سيطرت عليها تركيا إثر هجوم مثير للجدل، "غير مقبول".
وقالت ميركل أمام مجلس النواب "أنه أمر غير مقبول ما يحصل فى عفرين حيث قمع آلاف المدنيين وقتلوا أو أرغموا على الفرار. ندين ذلك باشد العبارات".
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