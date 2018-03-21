موسكو: وزارتا الخارجية الروسية والأمريكية تجهزان جدول أعمال قمة بوتين وترامب

موسكو: وزارتا الخارجية الروسية والأمريكية تجهزان جدول أعمال قمة بوتين وترامبالأربعاء، 21 مارس 2018 04:15 م
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
موسكو أ ش أ
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن وزارتى الخارجية الروسية والأمريكية تعملان على وضع جدول أعمال للقاء مرتقب للرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ماتفيينكو قولها، فى تصريح للصحفيين: "أصبح من الضرورى الآن وضع مثل هذه الأجندة وبحث اتفاقات محتملة يمكن تحقيقها".
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