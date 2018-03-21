موسكو: تسميم الجاسوس إما "اعتداء" أو من "فبركة" لندن







(أ ف ب)

رفضت موسكو، اليوم الأربعاء، التأكيدات البريطانية بشأن إستخدام السلاح الكيميائى "نوفيتشوك" فى تسميم الجاسوس الروسى السابق فى انجلترا، وقالت انه لو إستخدم أى غاز للأعصاب لكان تسبب فى مقتل العديد من الاشخاص فورا.

وقال فلاديمير يرماكوف رئيس قسم منع انتشار الأسلحة فى وزارة الخارجية الروسية لعدد من الدبلوماسيين الأجانب أن "أى استخدام لسم عسكرى كان سيقود حتماً إلى وقوع العديد من الضحايا فورا فى موقع التسميم"، مضيفا "إلا أن الصورة فى سالزبرى مختلفة .

وأضاف أن بريطانيا أما فشلت فى حماية مواطن روسى من ما تصفه بانه "هجوم إرهابى" أو أنها هى نفسها تقف وراء تسميم العميل المزدوج السابق وابنته.

وقال يرماكوف لعدد من الدبلوماسيين الأجانب أن "السلطات البريطانية اما انها لم تكن قادرة على ضمان الحماية من مثل هذا الاعتداء الإرهابى على راضيها، أو أنها كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وانا لا اتهم اى شخص باى شئ هنا وراء الهجوم على مواطن روسى".