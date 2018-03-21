video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تستضيف الحوار الاستراتيجى بين روسيا واليابان فى 19 أبريل

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:57 ص
موسكو تستضيف الحوار الاستراتيجى بين روسيا واليابان فى 19 أبريل سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى





طوكيو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، أن اجتماع الحوار الاستراتيجى الروسى - اليابانى على مستوى نواب وزيرى الخارجية سيعقد فى 19 أبريل بموسكو، وفى مايو سيعقد فى اليابان اجتماع لنواب وزيرى الخارجية حول قضايا الأمن.

وقال كونو - عقب المحادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى طوكيو، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" على نسختها الإنجليزية - "أريد، أن تقوم وزارتا الخارجية فى بلدينا بتبادل واسع للآراء حول القضايا الملحة والهامة للمجتمع الدولي، بما فى ذلك الوضع فى كوريا الشمالية، ومن هذا المنطلق، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الحوار اليابانى - الروسى سيعقد فى موسكو فى 19 أبريل، بين نواب الوزيرين" .

وأضاف كونو "فى مايو من هذا العام، يجب أن تجرى فى طوكيو مشاورات اليابان وروسيا حول القضايا الأمنية على مستوى نواب الوزيرين" .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية الروسية: قضية "سكريبال" لن تؤثر على العلاقات مع نظيرتنا البريطانية

الكرملين يدعو للهدوء لحين تقديم بريطانيا أدلة على تسميم "سكريبال"

"الاتحاد الروسى" يدعو الهيئات الدولية لإدانة عرقلة انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

الخارجية الروسية: نتطلع لحدوث تغيير فى نهج واشنطن حول التعاون مع موسكو

موسكو

الحوار الاستراتيجى

روسيا

اليابان

19 أبريل




لا تفوتك
40 رسالة للسيسي فى حوار"شعب ورئيس".. نفسى المصريين يصبروا شوية والخير جاى.. مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد من 2 إلى 3%.. لا تهمنى شعبيتى والست المصرية مصنع الرجال.. عبرنا بنجاح مشاكل الدولار والكهرباء والغاز

40 رسالة للسيسي فى حوار"شعب ورئيس".. نفسى المصريين يصبروا شوية والخير جاى.. مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد من 2 إلى 3%.. لا تهمنى شعبيتى والست المصرية مصنع الرجال.. عبرنا بنجاح مشاكل الدولار والكهرباء والغاز

"لبلدنا.. والناس.. والحرية".. نجوم التوك شو يحتفلون بمرور 10 سنوات على تأسيس"اليوم السابع".. عمرو أديب: من أكبر المواقع فى العالم.. الغيطى: لا أتصور الصحافة بدونه.. الديهى: جمهورية إعلامية.. الباز: أضاف للمهنة

"لبلدنا.. والناس.. والحرية".. نجوم التوك شو يحتفلون بمرور 10 سنوات على تأسيس"اليوم السابع".. عمرو أديب: من أكبر المواقع فى العالم.. الغيطى: لا أتصور الصحافة بدونه.. الديهى: جمهورية إعلامية.. الباز: أضاف للمهنة

التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة