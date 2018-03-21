موسكو تستضيف الحوار الاستراتيجى بين روسيا واليابان فى 19 أبريل







طوكيو أ ش أ

أعلن وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، أن اجتماع الحوار الاستراتيجى الروسى - اليابانى على مستوى نواب وزيرى الخارجية سيعقد فى 19 أبريل بموسكو، وفى مايو سيعقد فى اليابان اجتماع لنواب وزيرى الخارجية حول قضايا الأمن.

وقال كونو - عقب المحادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى طوكيو، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" على نسختها الإنجليزية - "أريد، أن تقوم وزارتا الخارجية فى بلدينا بتبادل واسع للآراء حول القضايا الملحة والهامة للمجتمع الدولي، بما فى ذلك الوضع فى كوريا الشمالية، ومن هذا المنطلق، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الحوار اليابانى - الروسى سيعقد فى موسكو فى 19 أبريل، بين نواب الوزيرين" .

وأضاف كونو "فى مايو من هذا العام، يجب أن تجرى فى طوكيو مشاورات اليابان وروسيا حول القضايا الأمنية على مستوى نواب الوزيرين" .