موسكو تدعو لندن إلى التخلص من عقدة الخوف من روسيا وعقلية الجزيرة







(أ ف ب)

دعت موسكو، اليوم الأربعاء، لندن إلى "التخلص من عقدة الخوف من روسيا" ومن "عقلية الجزيرة".

ورفضت موسكو، التأكيدات البريطانية بشأن إستخدام السلاح الكيميائى "نوفيتشوك" فى تسميم الجاسوس الروسى السابق فى انجلترا، وقالت انه لو إستخدم أى غاز للأعصاب لكان تسبب فى مقتل العديد من الاشخاص فورا .