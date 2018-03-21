موسكو تدعو لندن إلى التخلص من عقدة الخوف من روسيا وعقلية الجزيرة

موسكو تدعو لندن إلى التخلص من عقدة الخوف من روسيا وعقلية الجزيرةالأربعاء، 21 مارس 2018 03:23 م
بوتين
(أ ف ب)
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دعت موسكو، اليوم الأربعاء، لندن إلى "التخلص من عقدة الخوف من روسيا" ومن "عقلية الجزيرة".
ورفضت موسكو، التأكيدات البريطانية بشأن إستخدام السلاح الكيميائى "نوفيتشوك" فى تسميم الجاسوس الروسى السابق فى انجلترا، وقالت انه لو إستخدم أى غاز للأعصاب لكان تسبب فى مقتل العديد من الاشخاص فورا.
وقال فلاديمير يرماكوف رئيس قسم منع انتشار الأسلحة فى وزارة الخارجية الروسية لعدد من الدبلوماسيين الأجانب أن "أى استخدام لسم عسكرى كان سيقود حتماً إلى وقوع العديد من الضحايا فورا فى موقع التسميم"، مضيفا "إلا أن الصورة فى سالزبرى مختلفة .
وأضاف أن بريطانيا أما فشلت فى حماية مواطن روسى من ما تصفه بانه "هجوم إرهابى" أو أنها هى نفسها تقف وراء تسميم العميل المزدوج السابق وابنته.
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