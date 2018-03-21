موجز أخبار مصر مساء.. السيسى بيوم المرأة: "وقفتوا جنب البلد.. ولسه محتاجكم"







نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية 2018 والأم المثالية، حيث طالب بالوقوف تحية وتقدير لكل سيدة مصرية، واللواتى أسماهن "عظيمات مصر".

وقال الرئيس السيسى، فى كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، المقامة الآن فى فندق الماسة: "كلامى عن الست المصرية لا ينتهى، وده مش مجاملة ليهم، وخلال الـ5 سنوات اللى فاتوا محدش هيجامل بدم أولاده أو أزواجه، وخلال الفترة دى التقيت أسر الشهداء، وأقسم بالله لم أسمع كلمة واحدة من أم أو زوجة شهيد فيها أى شكل من أشكال الملامة". وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة مساء..

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حضور احتفالية تكريم المرأة المصرية 2018 والأم المثالية، بالوقوف تحية وتقدير لكل سيدة مصرية، واللواتى أسماهن "عظيمات مصر".

حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدءا من اليوم الأربعاء، نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى بشأن الانتخابات الرئاسية، وحددت فى قرار سابق لها، عدم نشر الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، ووضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

روت نادية أبو حمد، الأم المثالية لمحافظة كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، والتى كرمها الرئيس اليوم الأربعاء، وكان مشهد تكريمها جاذبا للأنظار، حيث حملت لوحة فنية للرئيس السيسى، وقبلت الرئيس على منصة التكريم، كواليس المشهد الذى شاهده ملايين المصريين.

أشاد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتجربة المتميزة لتصويت المصريين المقيمين خارج حدود الوطن فى الانتخابات الرئاسية، والتى تجسدت فى الإقبال على الإدلاء بأصواتهم فى مختلف عواصم العالم، ضمن أجواء سادتها روح الوطنية والانتماء، بما يؤكد مدى وعى أبناء مصر فى الخارج بقضايا وطنهم، وشعورهم بأهمية المشاركة فى صياغة المستقبل، وما يلمسونه من المكانة والتقدير الذى تحظى به مصر فى الدائرة العالمية فى ظل توجه مصر الخارجى الذى يقوم على اقامة علاقات متوازنة، والتواجد الفاعل فى المحافل الدولية، والاضطلاع بدورها فى التشاور وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية.

أعلن مجلس الوزراء أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.

حددت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، عدداً من الإجراءات الواجب إتباعها للحصول علي شهادة وفاة مصرى فى أى دولة سواء أكانت عربية أم أجنبية.

أعلنت وزارة السياحة، مواصفات البرامج الخدمية طبقا لكل مستوى، فى إطار ضوابط الحج السياحى لهذا العام، وتضمنت الضوابط ، ما يلى:

نظمت إحدى شركات الأدوية مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، للتوعية بالتغذية خلال فترة الحمل لمنع حدوث تشوهات للجنين، تحت عنوان "ابتدى صح" وللإعلان عن طرح عقار للوقاية من التشوهات الخلقية للجنين، بعد تجارب أجريت على 5453 سيدة حامل، بحضور الدكتورة شريفة ابو الفتوح شريفة أبو الفتوح، المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة Envision واستشارى التغذية بمركز صحة المرأة، والدكتور شريف الغيطانى أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، والإعلامية رضوى الشربينى، التى أكدت أنها حملت 7 مرات 2 عاشوا و5 توفوا لذلك فضلت أن أقوم بتقديم المؤتمر الصحفى عن التغذية لمنع التشوهات الخلقية، خاصة اليوم الموافق 21 مارس، الذى يصادف عيد الأم.

قال موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الإلكترونى، إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، التى تحاكم بتهمة صفع جندى إسرائيلى، قبلت، اليوم الأربعاء، اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر، ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامى عهد التميمى للتعليق.

ارتقعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات مع تحرك سعر الأوقية العالمية بقيمة 7 دولارات فى التعاملات الفورية، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى 648 جنيها للجرام حتى صياغة التقرير.

أعلنت وزارة السياحة، عن أسعار برامج الحج لموسم 1439 هـ غير شاملة سعر تذكرة الطيران، لمستوى الخمس نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا يبلغ 120 ألف و750 جنيها، وفيما يصل سعر برنامج الخمس نجوم صف ثانى ويبعد عن الحرم من 250 إلى 1250 مترا لـ106 آلاف و375 جنيها.

انطلق أتوبيس مكشوف تابع لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وقال النائب اسماعيل نصر الدين نائب حلوان والمعصرة، أن الحملة قررت تخصيص أتوبيس مكشوف للتجوال فى شوارع حلوان والتبين ومايو، يحمل اسم "كلنا معاك من أجل مصر"، للمشاركة فى دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، وحث الموطنين فى حلوان على النزول بأعداد غفيرة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

تقليد هام أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال فى عيد الأم منذ عام 2015، بعد أن كان هذا الوسام يمنح فى الماضى لسيدات العائلة المالكة والأميرات، ولكن بقرار من الرئيس أصبحت الأمهات المثاليات ضمن قوائم الحاصلين على هذا الوسام الرفيع. فما أصل وسام الكمال؟ ومن أشهر من حصلوا عليه؟.

توقع مصر اليوم و54 دولة أفريقية، واحدة من أهم الاتفاقيات فى تاريخ القارة الأفريقية، حيث يشارك اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بفعاليات القمة الأفريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية والتى تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، حيث من المفترض أن يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل المجتمعين، وهى واحدة من أهم وأكبر الاتفاقيات التجارية التى يتم توقيعها فى قارة أفريقيا.

أقر المجلس التشريعى الفلسطينى فى جلسة خاصة عقدها بمقره فى غزة، اليوم الأربعاء، بحضور نواب من كتلتى فتح (تيار دحلان) وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اعتماده على المرأة المصرية فى العمل التنفيذى غير مسبوق، ونسبة تمثيلها بالحكومة 20%، مشيرا إلى تقلدها منصب المحافظ لأول مرة، وتحقيقها تمثيلا غير مسبوق فى البرلمان.

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة تفاصيل العثور على عدد من الحمير المذبوحة داخل مخزن بكرداسة، حيث أكد أن المخزن عبارة عن قطعة أرض يحيط بها سور، مستأجرة من أحد الأشخاص لصالح السيرك القومى لاستخدامها فى ذبح الحمير الخاصة بإطعام الأسود والنمور التابعة للسيرك القومى.

بعد مرور أقل من 9 أشهر، على الإعلان عن مشروع سكن مصر، استطاعت وزارة الإسكان أن تسابق الزمن فى تنفيذ هذا المشروع، الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين للحجز فيه.



