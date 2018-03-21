موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسى يشهد حفل تكريم المرأة المصرية







نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاحتفال بيوم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته، لمقر احتفالية تكريم المرأة المصرية لعام 2018 والأمهات المثاليات بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن أوضاع البلاد من حولنا تشير لمعاناة كبيرة، وملايين اللاجئين والقتلى، ونساء يفقدن الإحساس بالأمان وأبسط الحقوق الإنسانية، متابعة: "ننعم نحن نساء مصر بالأمن والأمان، حتى ومصر تحارب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، ونفقد شهداء من الجيش والشرطة يوميا".

يتصدر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى ريال مدريد الاسبانى، قائمة هدافى دورى ابطال اوروبا على مدار التاريخ، بعدما نجح فى تسجيل 117 هدفاً طوال مسيرته فى تلك المسابقة.

رافق "اليوم السابع" الدكتور هشام عرفات، وزير النقل واللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى فى جولة لتفقد مراحل تصنيع العلامات المرورية والإرشادية للطرق و"عواكس" الإنارة، وهو المصنع الذى وصفه وزير النقل بأنه الأكبر فى الشرق الأوسط، ويجرى يجرى داخل تصنيع كافة أنواع العلامات المرورية والإرشادية وعواكس الطرق.

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه من المرأة المصرية، موجهة رسالة للرئيس بالقول: "لكم مكانة عظيمة فى قلب كل امرأة مصرية".

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأربعاء فى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهما، والسجن 3 سنوات لـ"حدثين"، والمؤبد غيابيا لـ9 متهمين، فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة".

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 30 إرهابيا لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابى)، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة، لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.