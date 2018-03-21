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مواطن يحرر محضرا ضد مستشفى أشمون بسبب موت نجلة لعدم إدخاله الحضانة

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:07 م
مواطن يحرر محضرا ضد مستشفى أشمون بسبب موت نجلة لعدم إدخاله الحضانة والد الطفل المتوفى نتيجة الإهمال بمستشفى أشمون





المنوفية - محمود شاكر
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حرر ولى أمر طفل محضراً بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، رقم 3233 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، يتهم فيه إدارة مستشفى أشمون العام بالإهمال، والتسبب فى موت نجله وتعرض حياة زوجته للخطر.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "محمد هلال ريان" 38 سنة، رئيس قسم بشركة بترول، ومقيم بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون، بمحضر يتهم فيه مدير مستشفى أشمون العام، ورئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، بالإهمال، لترك نجله الرضيع الذى لم يتجاوز يومين فى غرفة الاستقبال بالمشتشفى دون إدخالة للعناية المركزة، التى أكد خلوها بمحضر الشرطة، حتى "توفى".

 

وأقر محمد هلال فى المحضر بأن سيارة إسعاف قدمت من قرية جريس تحمل طفلا بنفس الحالة التى يعانى منها نجله، وعلى الفور تم إدخاله للحضانة على الرغم من وجود نجله باستقبال المستشفى، ورفض دخوله الحضانة.

 

ومن جهته أكد الدكتور أسامة الفيومى، مدير مستشفى أشمون العام، أنه جارى التحقيق فى الواقعة كاملة، مؤكداً أنه فى حالة وجود تقصير أو إهمال سيتم المعاقبة والتحويل للشئون القانونية، والمجازاة.

 

وأضاف الفيومى، لـ"اليوم السابع" أنه يتم التحقيق كاملا فى الشكاوى المختلفة من أجل مواجهة أى أخطاء لتلافيها، والقضاء عليها وتحقيق أعلى خدمة طبية للمرضى.

 

التقرير الطبى
التقرير الطبى للطفل

 

 


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