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مواطن لمحافظ بنى سويف: مفيش أعمدة إنارة بالشوارع.. والمحافظ: حاضر

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:22 م
مواطن لمحافظ بنى سويف: مفيش أعمدة إنارة بالشوارع.. والمحافظ: حاضر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى
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طالب مواطن من قرية خورشيد التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بتركيب أعمدة إنارة فى أحد شوارع القرية.

واستوقف محمد فاروق من أهالى قرية خورشيد اليوم، محافظ بنى سويف قائلا "مفيش أعمدة إنارة فى شوارع القرية، وأسلاك الكهرباء تمر على حوائط المنازل ولنا أكثر من أربع سنوات نطالب بتركيب أعمدة إنارة، فرد عليه المحافظ قائلا "حاضر".

وطالب محافظ بنى سويف من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببحث المشكلة وتوفير أعمدة إنارة للشارع حماية للمواطنين.


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