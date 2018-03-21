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منسق حملة كلنا معاك بأسيوط: أنهينا استعداداتنا بتشكيل غرف عمليات بالمراكز

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:55 م
منسق حملة كلنا معاك بأسيوط: أنهينا استعداداتنا بتشكيل غرف عمليات بالمراكز دعم السيسى





اسيوط - هيثم البدرى
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قال الدكتور على مهران المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسيوط، فى بيان  صحفى اليوم، إن الحملة مستمرة فى تنظيم المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، والتى يتم تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع داعمى الحملة وأهالى المحافظة بمختلف فئاتهم والذين يتنافسون لعقد هذه المؤتمرات حبا ودعما وتأييدا للرئيس.

وأضاف مهران خلال البيان، أن الحملة عقدت حتى الآن أكثر من 200 مؤتمر جماهيرى حضرها  المواطنين وأعضاء البرلمان بأسيوط ومحافظات أخرى، وأنها استعدت استعدادا تاما لبدء العملية الانتخابات الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام واتخذت العديد من الغجراءات التى من شأنها حشد الناخبين وتسهيل التصويت لها.

 وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف عمليات فرعية بكل مركز من المراكز للمتابعة المستمرة، وتم ايضا تشكيل 199 لجنة استقبال بكل لجنة 15 شاب من شباب الحملة والأحزاب المشاركة لمساعدة الناخبين فى الادلاء بأصواتهم، كما تم توفير وسائل مواصلات لذوى القدرات الخاصة وكبار السن لمساعدتهم فى ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الانتخابات التى نطمح فى ان تكون عرسا ديمقراطيا يشهده العالم كله، وأضاف مهران أن الحملة مستمرة فى الدعاية الانتخابية ومؤتمرات التأييد حتى بدء فترة الصمت الانتخابى يومى السبت والأحد القادمين وبعدها تبدأ الانتخابات .

 مناشدا جموع المواطنين بالنزول الى اللجان الانتخابية واختيار الرئيس الذى حقق الامن والاستقرار وقدم روحه فداء لوطن، وأنقذ مصر من مؤامرات التقسيم والإرهاب وحافظ على وحدتها الوطنية وصنع غعجازا فى مختلف المجالات.

 


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