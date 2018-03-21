video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تعلم الطالبات آليات الدفاع عن النفس "صور"

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:26 م
مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تعلم الطالبات آليات الدفاع عن النفس "صور" وحدة مناهضة التحرش تعلم الفتيات آليات الدفاع عن النفس





وائل ربيعى
إضافة تعليق

نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، فعالية خماسية للتوعية من كليات الحقوق والتجارة والزراعة والإعلام والعلوم فى ساحة الحرم الجامعة بتوجيهات من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة حتى تجذب انتباه أكبر عدد من الطلاب.

الفعالية بدأت بمسيرة نائب رئيس الوحدة د.غادة على ود.عبد المنعم زمزم ومنسق الوحدة بالكليات ود. على الهوارى ود.هبة سليمان منسقى كلية الحقوق ود.ياسمين إمام منسقة كلية الزراعة ود.أحمد الشيمى ود.رحمة الشيمى منسقى كلية دار العلوم وطلاب فريق الوحدة وانضم إليهم العديد من طلبة الجامعة.

وتضمنت الفعالية عرض مسرحى صامت عن العنف ضد المرأة والقيود المجتمعية، واستعراض رياضى للدفاع عن النفس ضد العنف قدمه طالبات الوحدة ومواهب غنائية من تأليف وغناء طلاب الوحدة لمناهضة العنف والتمييز بين الجنسين ومعرض صور يعبر عن صور العنف والتمييز المجتمعى وقوافل توعية حوارية مع طلاب الحرم الجامعى.

 

جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (1)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (2)
 
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (3)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (4)
 
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (5)
 
 
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (6)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (7)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (8)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (9)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (10)
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (11)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (12)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (13)
 
جانب من فعاليات مناهشة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة (14)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة الـ16 يوما بوقفة صامتة

وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تنظم غدا حفل "معا نستطيع تمكين المرأة"

مناهضة التحرش

جامعة القاهرة

الدفاع عن النفس




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة