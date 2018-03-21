مناهضة التحرش بجامعة القاهرة تعلم الطالبات آليات الدفاع عن النفس "صور"







وائل ربيعى

نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، فعالية خماسية للتوعية من كليات الحقوق والتجارة والزراعة والإعلام والعلوم فى ساحة الحرم الجامعة بتوجيهات من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة حتى تجذب انتباه أكبر عدد من الطلاب.

الفعالية بدأت بمسيرة نائب رئيس الوحدة د.غادة على ود.عبد المنعم زمزم ومنسق الوحدة بالكليات ود. على الهوارى ود.هبة سليمان منسقى كلية الحقوق ود.ياسمين إمام منسقة كلية الزراعة ود.أحمد الشيمى ود.رحمة الشيمى منسقى كلية دار العلوم وطلاب فريق الوحدة وانضم إليهم العديد من طلبة الجامعة.

وتضمنت الفعالية عرض مسرحى صامت عن العنف ضد المرأة والقيود المجتمعية، واستعراض رياضى للدفاع عن النفس ضد العنف قدمه طالبات الوحدة ومواهب غنائية من تأليف وغناء طلاب الوحدة لمناهضة العنف والتمييز بين الجنسين ومعرض صور يعبر عن صور العنف والتمييز المجتمعى وقوافل توعية حوارية مع طلاب الحرم الجامعى.







































