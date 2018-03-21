ممثلو 7 شركات صينية كبرى يبحثون فرص الاستثمار بمجال الطاقة فى السويس

ممثلو 7 شركات صينية كبرى يبحثون فرص الاستثمار بمجال الطاقة فى السويسالأربعاء، 21 مارس 2018 09:40 م
مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى مسئولو 7 من كبريات الشركات الصينية العاملة فى مجال الطاقة، لحضور فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه محافظة السويس، ضمن مشروع إنشاء محطة لتخزين الطاقة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج بجبل عتاقة بمحافظة السويس.
وأنهى مسئولو المطار إجراءات وصول الوفد الصينى الذى ضم 17 مسئولًا عبر صالة الخدمة المميزة بالمطار، وكان فى استقبالهم عدد من المسئولين بالسفارة الصينية، ومن المقرر أن يحضر الوفد المؤتمر الصحفى الذى يعقد بحضور القنصل العام للقنصلية الصينية بالإسكندرية.
يأتى هذا فى إطار الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس دولة الصين أثناء زيارته لدولة الصين فى 2014، وأيضًا تفعيل اتفاق تم خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فى 2015.
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