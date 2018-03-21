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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:28 ص
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مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمياه.. الخميس

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:00 ص
مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمياه.. الخميس مكتبة الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية احتفالية "المياه أصل الحياة" يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمياه الذى يتم الاحتفال به عالميًا يوم 22 مارس من كل عام.

يشارك فى الاحتفالية مجموعة من الخبراء للتحدث عن تحديات مشكلة المياه، وكيفية إدارة الموارد المائية فى مصر، والاستراتيجية البيئية لمواجهة هذا النقص فى رؤية 2030.

كما سيتم الإعلان عن نتائج مسابقات فعاليات اليوم العالمى للمياه والتى تضمنت مسابقة فنية وابتكارية وبحثية فى مجال ترشيد مياه الشرب، كما سيتم تنظيم معرض لطلاب المدارس لعرض لوحاتهم الفنية التى تعكس رؤى الطلاب عن اليوم العالمى للمياه وأهمية المحافظة على مياه الشرب.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم لعلاقات الإفريقية هو برنامج يتبع قطاع البحث الأكاديمي. يعمل البرنامج على زيادة نشر ثقافة الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد الطبيعية، ونشر الوعى البيئى خاصة بين الشباب قادة المستقبل وصانعى القرارات، وبناء القدرات المعرفية والعلمية للعاملين فى مجالات البيئة والصناعة والزراعة وترسيخ مفاهيم الاستدامة وتقييم المخاطر وإدارتها.

 


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