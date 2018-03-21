مكافحة المخدرات تضبط 10905 أقراص مخدرة و295 جرام هيروين فى حملات مكبرة

مكافحة المخدرات تضبط 10905 أقراص مخدرة و295 جرام هيروين فى حملات مكبرةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:25 م
حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 10905 أقراص مخدرة، و295 جراما لمخدر الهيروين، و3545 جراما لمخدر الحشيش.
يأتى ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة الأنشطة الإجرامية.
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