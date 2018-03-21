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الأربعاء، 21 مارس 2018 08:43 م
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مكافحة التهرب الجمركي تكتشف تبديد أحذية بأكثر من 6 ملايين جنيه

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:55 م
مكافحة التهرب الجمركي تكتشف تبديد أحذية بأكثر من 6 ملايين جنيه الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك





أ ش أ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة برئاسة عبد الرازق منصور من ضبط إحدى الشركات التي قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والحقائب الجلدية التي سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد لحين ورود نتيجة الفحص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن الشركة قامت باستيراد مشمول 15 بياناً جمركياً بنظام الوارد النهائي لأصناف أحذية وحقائب منشأ الصين، وتم الإفراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف المصدر أن نتيجة الفحص جاءت بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه، مشيرا إلى أنه بالتوجه لعنوان الشركة المذكور بالبيانات الجمركية فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن.

وأشار إلى أن القيمة الجمركية بلغت 6 ملايين و895 ألفا و455 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة 20 مليونا و686 ألفا و365 جنيها.

وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

 


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