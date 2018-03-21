مقتل 26 شخصا وإصابة 18 فى انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول







رويترز

قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن 26 شخصا على الأقل قُتلوا كما أصيب 18 آخرون فى هجوم انتحارى بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء.

ووقع الانفجار قرب مزار شيعى فى غرب كابول فى الوقت الذى تحتفل فيه المدينة بعيد النوروز الذى يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة.