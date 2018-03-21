video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 18 جنديا تركيا فى اشتباكات جنديرس وبلبلة بعفرين شمال سوريا

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:17 م
مقتل 18 جنديا تركيا فى اشتباكات جنديرس وبلبلة بعفرين شمال سوريا الجيش التركى - ارشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

قتل 18 جنديا تركيا فى جنديرس وبلبلة إثر اشتباكات بين مقاتلين أكراد والقوات التركية تزامنا مع قصف تركى على قريتى كيمار وبراد ناحية شيراوا فى عفرين شمالى سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن القوات التركية قصفت قرية (زور مغار) الحدودية شرق الفرات فى ريف عين العرب كوباني، مضيفه أن القصف التركى طال أيضا قريتى سفتك وزرافة الواقعتين غربى مدينة عين العرب، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا فى صفوف المدنيين.

جدير بالذكر أن الجيش التركى وفصائل الجيش السورى الحر قد سيطروا بالكامل على مركز مدينة عفرين، فى إطار عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات الحماية الكردية شمالى سوريا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من يوقف بلطجة أردوغان فى الإقليم؟.. "خليفة الدم" يستبيح دماء السوريين فى عفرين.. ينتهك سيادة الدول العراقية بتنفيذ غارات شمال البلاد.. يتحرش بالسفن اليونانية فى المتوسط ويمنع قبرص من استغلال ثرواتها الاقتصادية

الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها إزاء الوضع الإنسانى فى عفرين

ميركل: ما يحدث فى عفرين السورية غير مقبول

ألمانيا تطالب تركيا الالتزام بالقانون الدولى إزاء عفرين السورية

اخبار عربية

مدينة عفرين

الجيش التركى

الحرب فى سوريا

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة