مقتل 18 جنديا تركيا فى اشتباكات جنديرس وبلبلة بعفرين شمال سوريا

مقتل 18 جنديا تركيا فى اشتباكات جنديرس وبلبلة بعفرين شمال سورياالأربعاء، 21 مارس 2018 06:17 م
الجيش التركى - ارشيفية
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قتل 18 جنديا تركيا فى جنديرس وبلبلة إثر اشتباكات بين مقاتلين أكراد والقوات التركية تزامنا مع قصف تركى على قريتى كيمار وبراد ناحية شيراوا فى عفرين شمالى سوريا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن القوات التركية قصفت قرية (زور مغار) الحدودية شرق الفرات فى ريف عين العرب كوباني، مضيفه أن القصف التركى طال أيضا قريتى سفتك وزرافة الواقعتين غربى مدينة عين العرب، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا فى صفوف المدنيين.
جدير بالذكر أن الجيش التركى وفصائل الجيش السورى الحر قد سيطروا بالكامل على مركز مدينة عفرين، فى إطار عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات الحماية الكردية شمالى سوريا.
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