مقتل رجل طعنًا فى سوق تجارية بشرق لندن

مقتل رجل طعنًا فى سوق تجارية بشرق لندنالأربعاء، 21 مارس 2018 01:49 م
عناصر من الشرطة البريطانية
لندن أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، مقتل رجل طعنًا فى سوق تجارية بشرق العاصمة لندن.
وذكرت شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) - فى بيان - أنه تم استدعائها إلى مركز ستراتفورد لتجد رجلًا يعانى من إصابات نتيجة تعرضه للطعن.
ورغم وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصاب، إلا أن الرجل، الذى يعتقد أنه فى بداية العشرينات، فارق الحياة.
وذكرت شرطة العاصمة أنه لم يتم إبلاغ عائلة القتيل حتى الآن ولم يتم اعتقال أى شخص على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن الجناة.
وشهد شهر مارس الجارى مقتل ثمانية أشخاص فى عمليات طعن و إطلاق نار فى العاصمة لندن، بينهم شخصان كانا قد تعرضا للطعن.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة