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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:41 م
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مقتل رجل طعنًا فى سوق تجارية بشرق لندن

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:49 م
مقتل رجل طعنًا فى سوق تجارية بشرق لندن عناصر من الشرطة البريطانية





لندن أ ش أ
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، مقتل رجل طعنًا فى سوق تجارية بشرق العاصمة لندن.

وذكرت شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) - فى بيان - أنه تم استدعائها إلى مركز ستراتفورد لتجد رجلًا يعانى من إصابات نتيجة تعرضه للطعن.

ورغم وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصاب، إلا أن الرجل، الذى يعتقد أنه فى بداية العشرينات، فارق الحياة.

وذكرت شرطة العاصمة أنه لم يتم إبلاغ عائلة القتيل حتى الآن ولم يتم اعتقال أى شخص على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن الجناة.

وشهد شهر مارس الجارى مقتل ثمانية أشخاص فى عمليات طعن و إطلاق نار فى العاصمة لندن، بينهم شخصان كانا قد تعرضا للطعن.

 


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