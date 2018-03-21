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مقاتلات التحالف العربى تدمر معسكرا تدريبيا للحوثيين بالساحل الغربى لليمن

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:35 ص
مقاتلات التحالف العربى تدمر معسكرا تدريبيا للحوثيين بالساحل الغربى لليمن عناصر من الجيش اليمنى





عدن أ ش أ
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دمرت مقاتلات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية معسكرا تدريبيا تابع لمليشيات الحوثى فى الساحل الغربى، لليمن خلال الغارات التى شنتها لدعم الشرعية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.

وذكرت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القوات الشرعية اليمنية تخوض مؤخرا بإسناد من التحالف العربى معارك على جبهة الساحل الغربي، حيث حققت انتصارات عدة مكبدة ميليشيات الحوثى خسائر بشرية كبيرة.

كان الجيش اليمنى قد أعلن أمس الثلاثاء تحقيق انتصارات كبيرة خلال الساعات الماضية فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقى البلاد، وذلك بإسناد من طيران التحالف .

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة فى الجيش اليمني: " إن القوات تمكنت من تحرير مساحات واسعة فى مديرية برط العنان تقدر بحوالى 15 كيلومترا مربعا وصولا إلى منطقة بروم شمال غربى الجوف ".

 


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