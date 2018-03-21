مفوضية اللاجئين توجه رسالة معايدة للأمهات اللاجئات بمشاركة شخصيات فنية

مفوضية اللاجئين توجه رسالة معايدة للأمهات اللاجئات بمشاركة شخصيات فنيةالأربعاء، 21 مارس 2018 03:33 م
مظاهرة من أجل سوريا
كتبت – شرويت ماهر
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وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، رسالة معايدة للأمهات اللاجئات بمناسبة عيد الأم، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
شارك فى الفيديو مجموعة من أبرز الشخصيات الإعلامية والفنية فى الشرق الأوسط، والذين حرصوا على تهنئة الأمهات اللاجئات والإشادة بدورهن القوى فى مساندة عائلتهم.
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