مفوضة التجارة الأوروبية تجرى محادثات فى واشنطن حول الرسوم الأمريكية







واشنطن (أ ف ب)

أجرت مفوضة الاتحاد الاوروبى للتجارة سيسيليا مالمستروم محادثات، الثلاثاء، فى واشنطن مع وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس حول الرسوم التى تعتزم الولايات المتحدة فرضها على وارداتها من الصلب والالمنيوم، بحسب ما افاد مصدر اوروبي.

وقال متحدث باسم الممثلية الاوروبية فى واشنطن ان المحادثات شملت ايضا الفائض فى الانتاج الصينى من هذين المنتجين، وانه من المقرر ان تلتقى مالمستروم الاربعاء الممثل الاميركى للتجارة روبرت لايتهايزر.

وكان الرئيس الاميركى دونالد ترامب أعلن فى 8 مارس انه سيفرض ضرائب بنسبة 25% على الواردات من الفولاذ وب10% على تلك من الالمنيوم من اجل حماية الصناعة الأمريكية وضمان الامن الوطنى للبلاد.

الا انه اشار الى اعفاء كندا والمكسيك شريكتا بلاده فى اتفاق التبادل الحر لدول اميركا الشمالية (نافتا) فى مرحلة اولية. كما أطلقت وزارة التجارة الأمريكية الاثنين عملية اعفاء يمكن ان تطالب بموجبه شركات لها مقرات فى الولايات المتحدة بعدم فرض هذه الضرائب عليها.

وكان وزير الاقتصاد الالمانى بيتر التماير اشار الاثنين خلال زيارة الى واشنطن الى تسوية ممكنة بين الاميركيين والاوروبيين حول مسالة الرسوم.