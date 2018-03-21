مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول

أدان الدكتور الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، الهجوم الإرهابى، الذى وقع بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 18 آخرين بإصابات متفرقة.



وأكد مفتى الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث الإجرامى يتنافى تماما مع دعوة الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية ورفض كل صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء دون وجه حق.



وشدد مفتى الجمهورية على أن الشريعة الإسلامية ترفض كل صور الإرهاب والعنف، مؤكدا أن تلك الأعمال الإرهابية تقوم بتشويه صورة الإسلام الذي دعا إلى التسامح والتعايش والرحمة.



وأشار المفتى إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية لاستئصال جذور هذا الإرهاب الأسود وشروره.



وأوضح مفتى الجمهورية أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ولابد من التكاتف والعمل سويًّا على كل المستويات وبشكل جاد من أجل مواجهة هذا الخطر.



وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .



يذكر أن الهجوم الإرهابى وقع اليوم الأربعاء بالعاصمة الأفغانية كابول، قرب مزار شيعى فى غرب كابول ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 18 آخرين.