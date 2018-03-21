video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:05 م
مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية





كتب لؤى على
إضافة تعليق

 أدان الدكتور الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، الهجوم الإرهابى، الذى وقع بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة  18 آخرين بإصابات متفرقة.

وأكد مفتى الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث الإجرامى يتنافى تماما مع دعوة الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس البشرية ورفض كل صور الاعتداء على الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الشريعة الإسلامية ترفض كل  صور الإرهاب والعنف، مؤكدا أن تلك الأعمال الإرهابية تقوم بتشويه صورة الإسلام الذي دعا إلى التسامح والتعايش والرحمة.

وأشار المفتى إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية لاستئصال جذور هذا الإرهاب الأسود وشروره

 وأوضح مفتى الجمهورية  أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ولابد من التكاتف والعمل سويًّا على كل المستويات وبشكل جاد من أجل مواجهة هذا الخطر.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

يذكر أن الهجوم الإرهابى وقع اليوم الأربعاء بالعاصمة الأفغانية كابول، قرب مزار شيعى فى غرب كابول ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 18 آخرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر يدين الهجوم الانتحارى فى العاصمة الأفغانية كابول

افغانستان

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

كابول




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة