"معلومات الوزراء" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأم

"معلومات الوزراء" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأمالأربعاء، 21 مارس 2018 05:34 م
مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، مشيدا بكل الفخر والاعتزاز تضحيات أمهات الشهداء من أجل الوطن.
وكان المركز قد نشر فيديو ، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
مركز معلومات مجلس الوزراء
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