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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:44 م
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"معلومات الوزراء" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:34 م
"معلومات الوزراء" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأم مركز معلومات مجلس الوزراء





كتبت هند مختار
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هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، مشيدا بكل الفخر والاعتزاز تضحيات أمهات الشهداء من أجل الوطن.
 
وكان المركز قد نشر فيديو ، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
 
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مركز معلومات مجلس الوزراء
 

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