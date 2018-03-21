"معلومات الوزراء" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأم







كتبت هند مختار

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، مشيدا بكل الفخر والاعتزاز تضحيات أمهات الشهداء من أجل الوطن.

وكان المركز قد نشر فيديو ، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".