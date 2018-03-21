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" معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:35 ص
" معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ارشيفية - حرارة الجو





كتبت هند مختار
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نشر  مركز معلومات مجلس الوزراء، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية . 
 
 
 
 
كان المركز قد نشر فيديو ، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار  "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
 
 
 
 
 
 

 


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