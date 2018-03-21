" معلومات الوزراء" ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

كان المركز قد نشر فيديو ، لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".