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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:09 م
خالد صلاح
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مصفاة "فورموسا" فى تايوان تشترى خامى عمان وبانوكو بعلاوة بين 35 و55 سنتا

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:27 م
مصفاة "فورموسا" فى تايوان تشترى خامى عمان وبانوكو بعلاوة بين 35 و55 سنتا مصفاة لتكرير النفط - أرشيفية





رويترز
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قالت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة التكرير التايوانية فوروموسا بتروكيميكال اشترت شحنات نفط من الخام العمانى وخام بانوكو العربى المتوسط للتحميل فى شهر مايو المقبل.

وبحسب المصادر، اشترت شركة التكرير الشحنة العمانية بعلاوة حوالى 55 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبى، كما اشترت شحنة خام بانوكو بخصم حوالى 35 سنتا للبرميل عن سعر بيعها الرسمى.

وكانت مصادر بقطاع النفط قد قالت خلال الشهر الماضى إن فورموسا اشترت حوالى مليون برميل من الخام العمانى للتحميل فى أبريل المقبل، بعلاوة 50 سنتا فوق أسعار دبى المعروضة.


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