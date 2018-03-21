مصفاة "فورموسا" فى تايوان تشترى خامى عمان وبانوكو بعلاوة بين 35 و55 سنتا

مصفاة "فورموسا" فى تايوان تشترى خامى عمان وبانوكو بعلاوة بين 35 و55 سنتاالأربعاء، 21 مارس 2018 12:27 م
مصفاة لتكرير النفط - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة التكرير التايوانية فوروموسا بتروكيميكال اشترت شحنات نفط من الخام العمانى وخام بانوكو العربى المتوسط للتحميل فى شهر مايو المقبل.
وبحسب المصادر، اشترت شركة التكرير الشحنة العمانية بعلاوة حوالى 55 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبى، كما اشترت شحنة خام بانوكو بخصم حوالى 35 سنتا للبرميل عن سعر بيعها الرسمى.
وكانت مصادر بقطاع النفط قد قالت خلال الشهر الماضى إن فورموسا اشترت حوالى مليون برميل من الخام العمانى للتحميل فى أبريل المقبل، بعلاوة 50 سنتا فوق أسعار دبى المعروضة.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة