"مصر للطيران" تلغى رحلتها إلى نيويورك بسبب العواصف الثلجية

كتب أحمد حمادة

قال مصدر مسئول بمصر للطيران، إنه تقرر إلغاء رحلة الشركة اليوم رقم MS985 المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدى بنيويورك، وعودتها رقمMS 986 بسبب العاصفة الثلجية التى تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام.

وطالبت مصر للطيران عملاءها الحاجزين على هذه الرحلة تعديل مواعيد حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية على رقم 1717 أو زيارة الموقع الإلكترونى Egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا إلى نيويورك بطراز البوينج .b777-300ER