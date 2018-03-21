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"مصر للطيران" تقرر تخفيض تذاكرها اليوم 10% بمناسبة عيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:40 ص
"مصر للطيران" تقرر تخفيض تذاكرها اليوم 10% بمناسبة عيد الأم مصر للطيران





كتبت رحاب نبيل
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 قررت شركة مصر للطيران، منح 10% خصمًا على تذاكر رحلات الشركة الدولية من المطارات المصرية، والتى يتم بيعها اليوم 21 مارس بمناسبة عيد الأم.
 
وقدمت شركة الأسواق الحرة تخفيضات تصل إلى 50% على بعض أنواع العطور والكريستال وحقائب السفر، و25% على بعض أنواع الشوكولاتة والأجهزة الكهربائية والملابس لنفس المناسبة.  
 
وتقوم مصر للطيران، من خلال معارضها بكافة صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والمطارات المصرية، بتقديم عروض على مدار العام، خاصة فى المناسبات الاجتماعية، والتى تلقى إقبالا كبيرا من كافة العملاء، نظرا للعروض المتميزة على عروض الشراء المقدمة.
 
 
 
 
 
 

 


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