"مصر للطيران" تقرر تخفيض تذاكرها اليوم 10% بمناسبة عيد الأم

"مصر للطيران" تقرر تخفيض تذاكرها اليوم 10% بمناسبة عيد الأمالأربعاء، 21 مارس 2018 10:40 ص
مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
قررت شركة مصر للطيران، منح 10% خصمًا على تذاكر رحلات الشركة الدولية من المطارات المصرية، والتى يتم بيعها اليوم 21 مارس بمناسبة عيد الأم.
وقدمت شركة الأسواق الحرة تخفيضات تصل إلى 50% على بعض أنواع العطور والكريستال وحقائب السفر، و25% على بعض أنواع الشوكولاتة والأجهزة الكهربائية والملابس لنفس المناسبة.
وتقوم مصر للطيران، من خلال معارضها بكافة صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والمطارات المصرية، بتقديم عروض على مدار العام، خاصة فى المناسبات الاجتماعية، والتى تلقى إقبالا كبيرا من كافة العملاء، نظرا للعروض المتميزة على عروض الشراء المقدمة.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة