"مصر للطيران" تقرر تخفيض تذاكرها اليوم 10% بمناسبة عيد الأم

قررت شركة مصر للطيران، منح 10% خصمًا على تذاكر رحلات الشركة الدولية من المطارات المصرية، والتى يتم بيعها اليوم 21 مارس بمناسبة عيد الأم.

وقدمت شركة الأسواق الحرة تخفيضات تصل إلى 50% على بعض أنواع العطور والكريستال وحقائب السفر، و25% على بعض أنواع الشوكولاتة والأجهزة الكهربائية والملابس لنفس المناسبة.