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مصر للطيران بالكويت تحتفل بعيد الأم وتذكرة مجانية للأم المثالية

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:39 م
مصر للطيران بالكويت تحتفل بعيد الأم وتذكرة مجانية للأم المثالية مصر للطيران بالكويت تحتفل بعيد الأم





كتبت رحاب نبيل
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حرصت مصر للطيران متمثلة فى مكتبها بالكويت برئاسة فتحى نزيه وبحضور ومشاركة عمر سيد مدير مالى الكويت وصلاح هزاع مدير محطة مصر للطيران بالكويت، بالاحتفال بعيد الأم.
 
وقامت بتهنئة الركاب والأمهات وتقديم الورود لهم، كما تم عمل قرعة لاختيار الأم المثالية وتهنئتها وتقديم هدية لها وهى تذكرة مجانية إلى القاهرة ذهاب وعودة.
 
 
 

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