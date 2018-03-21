مصر للطيران بالكويت تحتفل بعيد الأم وتذكرة مجانية للأم المثالية







كتبت رحاب نبيل

حرصت مصر للطيران متمثلة فى مكتبها بالكويت برئاسة فتحى نزيه وبحضور ومشاركة عمر سيد مدير مالى الكويت وصلاح هزاع مدير محطة مصر للطيران بالكويت، بالاحتفال بعيد الأم.