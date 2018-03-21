مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بادكو

مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بادكوالأربعاء، 21 مارس 2018 10:07 م
حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى شخص مصرعة، وأصيب 3 أخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص صغير، أمام الكفتريات بالطريق الدولى الساحلى، بدائرة مركز شرطة ادكو بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من مأمور مركز شرطة أدكو بحادث إنقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة على جانب الطريق الدولى الساحلى، وأسفر الحادث عن مصرع "نجيب نجيب السيد" 25 سنة مقيم مطوبس محافظة كفر الشيخ، و إصابة "عبد العزيز كريمان" 65 سنة، و "محمد محمد" 27 سنة، و "جمال كريمان" 39 سنة، وجميعهم مقيمين برشيد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو المركزى، والمصابين لذات المستشفى، وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.
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