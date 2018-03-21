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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 م
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مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة خلال لهوها أمام منزلها بمدينة إسنا

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:16 م
مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة خلال لهوها أمام منزلها بمدينة إسنا جثه -Hرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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لفظت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمدينة إسنا بالأقصر أنفاسها الأخيرة، اليوم الأربعاء، عقب اصطدام سيارة خلال لعبها أمام منزلها بقرية أصفون، تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثمانها لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لذويها.
 
 
البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة إسنا، إخطار يفيد باصطدام سيارة مسرعة بطفلة تلهو فى الشارع تدعى "ن.أ.ف" 4 سنوات، ولقيت مصرعها فى الحال أمام منزلها بقرية أصفون، فتم نقلهما لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لأسرتها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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