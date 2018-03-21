مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

لقى شخص مصرعة واصيب أربعة اخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف .