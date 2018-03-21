مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويفالأربعاء، 21 مارس 2018 03:00 م
إنقلاب سيارة -أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعة واصيب أربعة اخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف .
ونقلت ثلاث سيارات اسعاف تابعة لمرفق اسعاف بنى سويف جمال سيد رمضان محمد – 27 سنة جثة هامدة الى مشرحة المستشفى العام ، شعبان عبدالقوى – 29 سنة ، احمد خليل 29 سنة ، شعبان عبدالمحسن – 30 سنة ، رمضان محمد – 27 سنة ، الى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم تحت اشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة والدكتور هانى همام مدير المستشفى
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة