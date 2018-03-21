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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:15 م
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مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:00 م
مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف إنقلاب سيارة -أرشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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لقى شخص مصرعة واصيب أربعة اخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف .
ونقلت ثلاث سيارات اسعاف تابعة لمرفق اسعاف بنى سويف  جمال سيد رمضان محمد – 27 سنة جثة هامدة الى مشرحة المستشفى العام ، شعبان عبدالقوى – 29 سنة ، احمد  خليل 29 سنة ، شعبان عبدالمحسن – 30 سنة ، رمضان محمد – 27 سنة ، الى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم تحت اشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة والدكتور هانى همام مدير المستشفى
 

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