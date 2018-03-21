مصرع شاب صعقا بالكهرباء بعد محاولته سرقة كابل بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه صباح اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائى، بعد محاولته سرقة أسلاك الكهرباء من أعلى عامود الكهرباء، تم إخطار النيابة العامة بأبو كبير للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا للأهالى من مركز شرطة أبوكبير، بوفاة شخص على عامود كهرباء، بناحية كفر هربيط دائرة المركز.

بالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى" أحمد ع م" 30 سنة مقيم الأحراز دائرة المركز، وأثناء قيامه بسرقة أسلاك الكهرباء، صعقه التيار الكهربائى وتوفى فى الحال، وقامت الشرطة باستدعاء سيارة الكهرباء، لإنزاله من العامود، وجارى تحرير محضر بالواقعة.