مصرع شاب سقط من الدور الخامس بسبب اختلال توازنه بالسويس

مصرع شاب سقط من الدور الخامس بسبب اختلال توازنه بالسويسالأربعاء، 21 مارس 2018 12:58 م
جثة - أرشيفية
السويس- سيد نون
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لقي شاب بالسويس مصرعه بعد سقوطه من الدور الخامس بعمارة سكنية بحي فيصل بعد اختلال توازنه، ونقلت جثته الي مشرحة مستشفي السويس العام.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول "علي ممدوح إسماعيل" 27 سنة مصاب بكسور ونزيف حاد وتوفي قبل وصوله للمستشفى.
وانتقل إلى المستشفى العام ضباط مباحث مديرية أمن السويس، وأكدت التحقيقات وسماع شهادة الشهود أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأكدت أسرة المتوفي، أن الشاب سقط من أعلي المنزل بعد صعوده بسبب اختلال توازنه، وأنه لا توجد خلافات بين الشاب وأي أحد، وقررت النيابة العامة بالسويس تسليم جثة المتوفي إلى ذويه وصرحت بدفن الجثة.
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