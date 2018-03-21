مصرع شاب دهسا تحت عجلات لودر زراعى فى شرق العوينات بالداخلة

مصرع شاب دهسا تحت عجلات لودر زراعى فى شرق العوينات بالداخلةالأربعاء، 21 مارس 2018 08:07 م
جثة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى عامل مصرعه دهسًا تحت عجلات لودر عن طريق الخطأ، أثناء عمله بإحدى الشركات الزراعية بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكان إخطار أمنى قد ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، من نقطة شرطة العوينات، يفيد بمصرع "شاذلى سالم عبد الفتاح" 17 سنة، بعد أن دهسه لودر عن طريق الخطأ، أثناء عمله بإحدى الشركات الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.
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