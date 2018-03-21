مصدر لرويترز: توقعات بزيارة ولى العهد السعودى فرنسا أبريل المقبل

مصدر لرويترز: توقعات بزيارة ولى العهد السعودى فرنسا أبريل المقبلالأربعاء، 21 مارس 2018 12:50 م
صاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان
رويترز
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قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يزور صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فرنسا فى الفترة من الثامن وحتى العاشر من أبريل.
كانت مجلة شالانج ذكرت فى وقت سابق أن الأمير محمد سيجتمع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وأنه سيحضر منتدى اقتصاديا فى العاصمة الفرنسية.
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