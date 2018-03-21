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مسيرة معلمى الشرقية لتأييد الرئيس بهتافات "بالروح بالدم بنحب السيسى يا عم"

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:39 م
مسيرة معلمى الشرقية لتأييد الرئيس بهتافات "بالروح بالدم بنحب السيسى يا عم" معلمين الشرقية يعلنون تأيدهم للرئيس في مسيرة حاشدة





الشرقية - إيمان مهنى
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بهتافات "بالروح بالدم بنحب السيسى يا عم"، نظمت نقابة المعلمين فى الشرقية، مسيرة حاشدة، لتأيد ودعم الرئيس السيسى لفترة ثانية.

خرجت المسيرة يتقدمها رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد بسيونى وكيل الوزارة، ومحسن لطفى نقيب المعلمين، وهانى مرشد الأمين العام للنقابة، مئات المعلمين وقيادات المديرية، من مقر النقابة بمدينة الزقازيق، حاملين الإعلام المصرية، و صور الرئيس ولافتات التأييد، سيرا على الأقدام، حتى مبنى ديوان عام المحافظة.

وخلال المسيرة، رددت الأغانى الوطنية، عبر مكبرات الصوت، و الهتافات "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسى".

كان النقابة عقدت مؤتمر تأييد، استعرض فيه إنجازات الرئيس خلال الفترة الأولى، وكما قدم الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين، وصلة من الأغانى الوطنية.

 

مسيرة معلمى الشرقية لتأييد الرئيس (1)
 

 

مسيرة معلمى الشرقية لتأييد الرئيس (2)
 

 

مسيرة معلمى الشرقية لتأييد الرئيس (3)
 

 

مسيرة معلمى الشرقية لتأييد الرئيس (4)
 

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