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"مستقبل وطن" ببنى سويف ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمركز الفشن

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:58 م
"مستقبل وطن" ببنى سويف ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمركز الفشن "مستقبل وطن" ببنى سويف





بنى سويف -أيمن لطفي
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفشن، جنوب بنى سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة طه الناظر أمين المركز بالحزب، مؤتمرا جماهيريا لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتخابات الرئاسية القادمة 2018، بحضور جمال هندى نائب دائرة مركز ومدينة الفشن، وقيادات أمانة الحزب بالمركز، والشخصيات العامة والتنفيذية، وقيادات مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من مواطنى المدينة وقرى المركز.

وحث النائب جمال هندى الشباب، على الخروج إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى والتمسك بحقه الدستورى، مطالبا الحاضرين بحشد ذويهم للخروج للتصويت لتحقيق أعلى نسبة تصويت، لنبعث برسالة إلى العالم الغربى.

وأكد طه الناظر أمين مركز الفشن بحزب مستقبل وطن، على أن الخروج والمشاركة فى الانتخابات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو واجب وطنى وردا للجميل، وتأكيدا على أن الشعب المصرى بكل فئاته خلف الرئيس، لكى يستكمل مشوار الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.

1- النائب جمال هندى وامين مركز الفشن بالحزب فى المؤتمر
1- النائب جمال هندى وامين مركز الفشن بالحزب فى المؤتمر

 

2- جانب من مؤتمر دعم السيسي
2- جانب من مؤتمر دعم السيسي

 

3- مؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسي
3- مؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسي

 

4- السيدات حرصن على المشاركة فى المؤتمر
4- السيدات حرصن على المشاركة فى المؤتمر

 


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