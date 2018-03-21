"مستشفى المنصورة" تستخرج إبرة خياطة طولها 5 سم اخترقت قلب طفلة ورئتها

"مستشفى المنصورة" تستخرج إبرة خياطة طولها 5 سم اخترقت قلب طفلة ورئتهاالأربعاء، 21 مارس 2018 09:02 م
ابره خياطه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى المنصورة العام الجديد، فى استخراج إبرة خياطة من الرئتين و الغشاء المبطن للقلب لطفلة عمرها 3 سنوات
وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن أهل الطفلة لم يستطيعوا تحديد سبب ماتعاني منه الطفلة رغم وجود بؤرة صديدية على جلد الطفلة ولكن بعد عمل الأشعة والفحوصات من قبل الفريق الطبي بمستشفى المنصورة العام الجديد اتضح أنه تم اخترق الإبرة لصدر الطفلة أثناء النوم.
قام الفريق المعالج بعمل استكشاف للصدر من الجانب الأيمن و فتح الغشاء التامورى الخاص بالقلب وتم ازالة الجسم الغريب (ابرة خياطة 5 سم ) حيث كانت تلامس عضلة القلب من البطين الأيمن مما سبب تهتك فى جدار القلب نتج عنه تجمع دموى والذي تم سحبه أثناء الجراحة، والجدير بالذكر ان الطفلة حالتها الصحية مستقرة تماما و تخضع للعلاج داخل المستشفى.
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